Om Fortolkninger

Fortolkningerne er alene tilgængelige for elementer i Golfreglerne, der anses for at have brug for yderligere tydeliggørelse. Dog vil størstedelen af de spørgsmål, der opstår på banen, kunne besvares alene med reference til Golfreglerne. Derfor anbefales det at gennemgå den relevante Regel meget nøje, før man søger hjælp i Fortolkningerne.