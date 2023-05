Formålet med den visuelle søgning er at hjælpe dig som golfspiller med lettere at finde den Regel i Spillerudgaven, der passer til din situation. Den er tiltænkt at dække de situationer, du oftest kommer i på banen, og dækker derfor ikke alle detaljer af spillet. Den visuelle søgning forudsætter, at du spiller individuelt slagspil eller hulspil.