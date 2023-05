Bola No Buraco/1 - Toda a Bola Tem Que Estar Abaixo da Superfície para estar No Buraco Quando Cravada no Lado do Buraco

Quando uma bola está cravada no lado do buraco e nem toda a bola está abaixo da superfície do green , a bola não está no buraco . Este é o caso mesmo se a bola tocar na bandeira .