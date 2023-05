Le but de cette recherche visuelle est de vous aider vous le golfeur, à trouver plus facilement la règle relative à votre situation dans l'Édition du Joueur. Elle est destinée à couvrir les situations les plus courantes que vous pourriez trouver sur le parcours de golf et donc elle ne couvre pas toutes les éventualités. La Recherche Visuelle suppose que vous jouez soit en Stroke Play individuel soit en Match Play.