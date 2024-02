Zawody scratch (brutto) i handicapowe (netto)

Reguła 3 odróżnia typy nagród, które golfista amator może przyjąć za udział w turnieju scratch, od nagród, które może przyjąć grając w turnieju handicapowym. Reguły statusu amatora traktują wszystkie turnieje albo jako turnieje scratch albo jako turnieje handicapowe. Zgodnie z regułą 3 turniej nie może być jednocześnie turniejem scratch i turniejem handicapowym.

Turnieje scratch (brutto )

Zgodnie z regułą 3, turniej scratch musi być prowadzony wyłącznie na podstawie punktacji scratch (brutto). W takim turnieju nie można wykorzystywać handicapu gracza lub jego handicapu dokładnego (HCP index) do żadnych działań związanych z punktacją.

Te zasady określają, które z poniższych turniejów są turniejami handicapowymi: Turnieje, w których wykorzystuje się handicapy do podziału większej liczby grających na kategorie lub grupy, nawet jeśli do określenia miejsca w kategorii lub grupach korzysta się tylko z wyników scratch (brutto). Turnieje, w których jednocześnie korzysta się z punktacji scratch (brutto) i handicapowej (netto). Turnieje, w których wykorzystuje się handicapy graczy jako metodę do rozstrzygania remisu.

Handicapy można wykorzystać w turnieju scratch, aby ograniczyć liczbę uprawnionych do udziału, np. dopuszczając do gry tylko graczy z handicapem (HCP index) równym 5.0 lub niższym.

Turnieje handicapowe (netto)

Zgodnie z regułą 3, każdy turniej, który nie jest turniejem scratch, jest turniejem handicapowym. Typowymi przykładami turniejów handicapowych są zawody, w których:

handicapy nie są zastosowane do wyników graczy, ale kategorie lub grupy układa się na podstawie handicapów graczy. Mimo że same zawody rozgrywane są według punktacji°scratch (brutto), to reguły traktują je jako turnieje handicapowe;

turnieje scratch (brutto) i handicapowe (netto) przeprowadza się w tym samym czasie, jako część tej samej rundy lub rund;

jedną lub więcej rund tego turnieju rozgrywa się w formacie scratch (brutto) a jedną lub więcej rund w formacie netto stosując handicapy do obliczania wyników;

handicapy stosuje się do punktacji na jednym etapie, a nie na wszystkich etapach zawodów wieloetapowych.

Waluta i limit nagród

Reguła 3 odnosi się do limitów nagród wyrażonych w funtach szterlingach (GBP) lub dolarach amerykańskich (USD). Jednakże krajowy związek golfa może ustalić limit nagród dla swojego kraju, pod warunkiem, że nie przekracza on w walucie lokalnej, równowartości 700 GBP lub 1000 USD określonej w regule 3, w momencie ustalania limitu.

Uznaje się, że prawdopodobnie 700 GBP lub 1000 USD nie będą miały dokładnie tej wartości w określonym czasie. Krajowy związek golfa ma możliwość wyboru waluty, której z tych walut użyje do ustalenia własnego limitu.

Chociaż codzienne dostosowywanie ekwiwalentu w walucie lokalnej nie jest realne, to należy go regularnie sprawdzać, aby mieć pewność, że nie odbiega on znacząco od limitów określonych w regule 3.

Interpretacja znaczenia zawodów golfowych rozgrywanych od tee do dołka

Reguła 3 dotyczy tylko zawodów golfowych rozgrywanych od tee do dołka obejmujących zdobywanie punktów na dołku, niezależnie od miejsca rozgrywania tych zawodów (na przykład na polu golfowym lub symulatorze golfa).

Reguła 3 odnosi się również do wszelkich konkursów umiejętności, w których uderzenie wykonuje się w trakcie turnieju golfowego rozgrywanego od tee do dołka. Na przykład konkurs longest°drive lub nearest the hole przeprowadzany w trakcie rozgrywania dołka jako część rundy turniejowej.

Jednak reguła 3 nie ma zastosowania do zawodów, które nie są częścią turnieju golfowego rozgrywanego od tee do dołka, nawet jeśli odbywają się na polu golfowym lub symulatorze golfa. Typowe przykłady to zawody longest°drive lub nearest the hole, konkurs puttowania i konkursy umiejętności, w których uderzenie lub uderzenia nie są traktowane jako część rundy golfa. Te zawody, w których reguła 3 nie ma zastosowania, mogą być prowadzone w połączeniu z turniejem golfowym rozgrywanym od tee do dołka.

Nagroda organizatora zawodów na pokrycie wydatków w kolejnym etapie zawodów

W przypadku, gdy organizator zawodów przyznaje nagrodę dla zwycięzcy lub wybranej liczby uczestników na pokrycie kosztów gry w kolejnym etapie zawodów, to limit nagród określony w regule 3 nie obowiązuje.

Całość lub część rzeczywistych wydatków gracza – w tym opłaty turniejowe za przystąpienie do kolejnych etapów, podróż, posiłki, zakwaterowanie, wynajęcie caddiego i inne – może być mu zwrócona lub pokryta w jego imieniu.

Oprócz pokrycia poniesionych kosztów organizator zawodów może również przyznać nagrody, pod warunkiem że mieszczą się one w granicach określonych w regule 3.

Odwlekanie lub pośrednie przyjęcie nagrody

Golfista amator nie może odwlekać ani opóźniać przyjęcia nagrody, która nie jest dozwolona według reguły 3, po to, by zachować status amatora. Odwlekanie lub opóźnianie przyjęcia nagrody będzie uznane za przyjęcie jej w momencie wygrania.

Golfista amator może także stracić status amatora poprzez odebranie nagrody przez inną osobę lub przyjęcie jej za pośrednictwem klubu golfowego lub firmy. Jednak w pewnych okolicznościach dozwolone jest przekazanie nagrody na cele charytatywne (patrz poniżej „Przekazanie nagrody na cele charytatywne”)

Interpretacja znaczenia nagrody pieniężnej

Zgodnie z regułą 3 nagrody pieniężne mogą występować w różnych formach np. gotówka, waluta fizyczna lub cyfrowa, czeki, depozyty bankowe oraz udziały, akcje i obligacje. Karty podarunkowe i karty debetowe, które można wymienić na gotówkę lub wykorzystać do wypłaty gotówki, są również uważane za nagrody pieniężne.

Nagroda pieniężna nie obejmuje voucherów, bonów podarunkowych i kart podarunkowych, które można wymienić na produkty i usługi w punktach sprzedaży detalicznej i/lub na polu golfowym lub w klubie.

Przekazanie nagrody na cele charytatywne

Golfista amator, który wygra nagrodę niedozwoloną przez niniejsze Reguły, może nie przyjąć tej nagrody i zaproponować przekazanie jej uznanej organizacji charytatywnej.

Decyzja o tym, czy nagrody zdobyte przez golfistów amatorów zostaną przekazane na rzecz uznanej organizacji charytatywnej, należy do Komitetu odpowiedzialnego za zawody.

Polityka dotycząca loterii, losowań nagród itp.

Reguły 3 nie stosuje się do nagród z loterii lub losowania nagród, które odbywają się w ramach wydarzenia golfowego - pod warunkiem, że nie jest to wykorzystywane do obchodzenia limitu nagród.

Zawody drużynowe

Każdy gracz w zawodach drużynowych może indywidualnie przyjąć nagrodę do wysokości limitu nagród określonego w regule 3.

Na przykład, w 18-dołkowym turnieju handicapowym, każdy gracz z czteroosobowego zespołu może przyjąć nagrodę, inną niż pieniężna, do wysokości nieprzekraczającej limitu nagród.

Wiele konkursów prowadzonych w tym samym czasie

Limit nagród w regule 3 stosuje się do głównego turnieju i obejmuje sam turniej, a także wszelkie konkursy dodatkowe (np. longest drive lub nearest to the hole podczas rozgrywania dołka od tee do dołka w ramach rundy turniejowej).

Limit nagród w regule 3 dotyczy również wszystkich nagród wygranych w zawodach przeprowadzanych w tym samym czasie (np. turniej indywidualny i drużynowy), nawet gdy za każdy z nich obowiązuje osobna opłata wpisowa.

Na przykład, w 18-dołkowym turnieju indywidualnym, w którym przyznawane są nagrody brutto i netto, gracz, który wygra 700 USD kredytu sklepowego w klasyfikacji brutto może przyjąć dodatkowo za klasyfikację netto tylko 300 USD kredytu sklepowego.

Jeśli zawody mają jeden lub więcej etapów kwalifikacji, każdy etap jest uważany za osobny turniej - pod warunkiem, że za każdy etap obowiązuje opłata wpisowa.

W przypadku turnieju połączonego, w którym zwycięzca jest określany na podstawie wyników z dwóch oddzielnych turniejów, limit nagród dotyczy nagrody łącznej wraz z nagrodami wygranymi w oddzielnych turniejach.

Na przykład turniej A i turniej B to 36-dołkowe zawody scratch (brutto) rozgrywane przez dwa kolejne weekendy, każdy z własną opłatą wpisową. Turniej C to 72-dołkowe połączone zawody, oparte na wynikach z turniejów A i B. Gracz, który wygra nagrodę w wysokości 700 USD w turnieju A lub B, może przyjąć maksymalnie 300 USD w turnieju C.

Ranking

Golfista amator może przyjąć nagrodę do limitu określonego w regule 3. za zdobycie nagrody w różnego rodzaju rankingach czy plebiscytach typu „Golfista roku” poza wszelkimi innymi nagrodami zdobytymi w turniejach zaliczanych do tego rankingu czy plebiscytu.

Trofea

Trofea i inne symboliczne nagrody, które są trwale i wyraźnie wygrawerowane, mogą zostać przyjęte, nawet jeśli ich wartość przekracza limit nagród określony w regule 3.

Trofea wykonane ze złota, srebra, ceramiki, szkła lub podobnych materiałów, które nie są trwale i wyraźnie wygrawerowane, podlegają limitowi nagród.

Włączanie do nagród przedmiotów, takie jak rzadko spotykane zegarki lub biżuteria w stylu vintage, nie może być stosowane do obchodzenia limitu nagród określonego w regule 3.

Polityka dotycząca pamiątek i prezentów

Sponsor lub organizator zawodów może wręczyć rywalizującym graczom pamiątkę lub upominek, niezależnie od ich wartości, pod warunkiem, że nie zostanie to wykorzystane do obejścia limitu nagród.

Nagrody honorowe

Nagrody honorowe są nagrodami przyznawanymi za wybitne osiągnięcia lub wkład w rozwój golfa i odróżnia się je od nagród konkursowych. Do tych nagród nie ma zastosowania limit nagród określony w regule 3.