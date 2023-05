Bekannt oder so gut wie sicher/1 - Anwendung des Prinzips „Bekannt oder so gut wie sicher“, wenn der Ball sich bewegt

Bewegt/2 – Videobeweis zeigt, dass ein Ball in Ruhe seine Position geändert hat, jedoch in einem Ausmaß, dass mit bloßem Auge nicht zu erkennen war

Boden in Ausbesserung/1 – Von der Spielleitung oder den Greenkeepern verursachte Schäden sind nicht immer Boden in Ausbesserung

Boden in Ausbesserung/2 – Ball im Baum, der in Boden in Ausbesserung wächst, befindet sich in Boden in Ausbesserung