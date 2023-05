Zgubienie/1 – Czas szukania płynie, kiedy gracz wraca by zagrać piłkę prowizoryczną

Jeżeli gracz rozpoczął szukanie swojej piłki a następnie wraca do miejsca poprzedniego uderzenia by zagrać piłkę prowizoryczną , trzyminutowy czas szukania piłki nie zostaje zatrzymany, bez względu na to, czy ktoś nadal będzie szukał piłki gracza.